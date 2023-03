Gorący apel IMGW. To dlatego, że będzie bardzo zimno

Paskudna pogoda atakuje! Śnieżyce i wichury do 100 km/h, a potem to! [Prognoza IMGW na 28.03.2023]

Co wynika z długoterminowej prognozy pogody, którą przedstawiło IMGW? Obejmuje ona okres do środy, 12 kwietnia, włącznie, a więc również czas Wielkanocy. Na pierwszy plan w tym czasie wysuwa się powrót mrozów, które po kilkudniowej przerwie pojawią się w Polsce w nocy z niedzieli na poniedziałek, 3 kwietnia. Według modelu Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody cały przyszły tydzień będzie chłodniejszy niż dla tego samego okresu z lat 1991-2020. W nocy i o poranku można się w tym czasie spodziewać minus 10 stopni w górach i kotlinach górskich, a na nizinach będzie do minus 5 kresek. Od czwartku, 6 kwietnia, zrobi się trochę cieplej, ale w trakcie dnia temperatura i tak nie powinna przekroczyć 13 stopni. Jakby tego było mało, od poniedziałku, 3 kwietnia, można się spodziewać przelotnych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, które mogą zwiększyć pokrywę śnieżną od 1 do 5 cm na nizinach.

- Zbliżające się mrozy mogą wyrządzić poważne szkody w sadach i ogrodach, dlatego apelujemy, by w miarę możliwości już od soboty, 1 kwietnia, zabezpieczyć drzewa, krzewy, inne rośliny - mówi Radosław Droździoł z IMGW.

Jak wygląda prognoza pogody na Wielkanoc 2023?

IMGW dysponuje również prognozą pogody na Wielkanoc 2023, która także nie przedstawia się optymistycznie. W skrócie: będzie dosyć chłodno i pochmurno:

w sobotę wielkanocną (8 kwietnia) temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia do 13 kresek na plusie (temp. maksymalna), czemu będą towarzyszyły opady deszczu ze śniegiem;

w niedzielę wielkanocną (9 kwietnia) będzie od minus 3 do 12 stopni i również należy się spodziewać deszczu ze śniegiem;

nie inaczej będzie w lany poniedziałek (10 kwietnia), bo termometry pokażą od minus 4 stopni do 10 kresek na plusie, a przez Polskę będą przechodzić opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Taka pogoda utrzyma się do środy, 12 kwietnia, gdy maksymalna temperatura nie sięgnie nawet 10 stopni. Niewielkim pozytywem dotyczącym tego okresu będzie słabszy niż w ostatnim czasie wiatr, który nie powinien uzyskiwać żadnych dużych wartości.

- Warto pamiętać, że sprawdzalność prognozy długoterminowej powyżej 7 dni jest niższa, ale biorąc pod uwagę trendy z kilku modeli widać, że są one podobne, więc wiele wskazuje, że te przewidywania mogą się okazać prawdziwe - dodaje Droździoł.

Do soboty w większej części kraju w ciągu dnia będziemy mogli liczyć na temperaturę przekraczającą 10°C. Chłodniej będzie na początku przyszłego tygodnia, szczególnie w nocy temperatura będzie odczuwalnie niższa, z przymrozkami.https://t.co/tjCw4nkpdS#IMGWmeteo #CMM pic.twitter.com/zCeWjGWPXj— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 30, 2023

