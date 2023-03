i Autor: Pixabay Prognoza długoterminowa na Wielkanoc.

Prognoza na święta

Pogoda na Wielkanoc 2023. Jaka czeka nas pogoda w Niedzielę Wielkanocną?

sch 15:00

Wielkanoc 2023 już za nieco ponad dwa tygodnie. Wielu z nas odlicza dni do świąt i zadaje sobie pytanie, jaka pogoda czeka nas w święta wielkanocne? Niedziela Wielkanocna będzie dla większości z nas dniem wolnym od pracy. Ładna pogoda i wysokie temperatury mogą zachęcać do świętowania poza domem. Czy pogoda na to pozwoli? Sprawdzamy, co mówią prognozy długoterminowe na kwiecień. W dalszej części artykułu znajdziesz m.in. prognozowaną pogodę i temperaturę na Wielkanoc.