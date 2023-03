Wiemy, kiedy wróci zima i śnieg. Paskudna prognoza długoterminowa

Ciepły i deszczowy początek wiosny. Prognoza długoterminowa

Prognoza pogody na 16 dni przygotowana przez portal twojapogoda.pl sprawdza, jaka będzie pogoda na przełomie marca i kwietnia. Wielu z nas z wytęsknieniem czeka na nadejście wiosny oraz koniec mrozu i śniegu. Najbliższy tydzień rzeczywiście upłynie pod znakiem wysokich temperatur. Do 27 marca w większości regionów w Polsce termometry będą pokazywać dwucyfrowe wartości w ciągu dnia. Mrozu nie będzie nawet w nocy. W południowej części kraju może być nawet 20 stopni Celsjusza. Kalendarzowa wiosna powita nas zatem ciepłem. Niestety, wysokim temperaturom towarzyszyć będzie sporo chmur z opadami. To nie koniec złych wiadomości dla tych, którzy tak długo czekali na wiosnę i ciepło.

Pogoda na przełomie marca i kwietnia. Wróci zima i śnieg

Załamanie pogody nastąpi we wtorek (28 marca). Temperatura w całej Polsce spadnie do zaledwie kilku stopni powyżej zera. W północno-wschodniej części kraju termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza. W nocy mróz. Co więcej, w większości regionów spadnie śnieg. Przełom marca i kwietnia w pogodzie to prawdziwy rollercoaster. W ciągu kilku dni doświadczymy śniegu, zimna, ale także wielu chwil ze słońcem i chwilowego ocieplenia. Szczególnie w pierwszych dniach kwietnia pogoda podzieli Polskę na ciepły zachód z temperaturą powyżej 10 stopni Celsjusza i zimny wschód z opadami i temperaturami nieznacznie przekraczającymi 0 stopni.

Co o pogodzie w kwietniu mówią eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej? IMGW informuje, że średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z kolei średnia opadów w kwietniu powinna - według najnowszych danych - być powyżej normy wieloletniej.

