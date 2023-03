W tych regionach będzie ponad 20 stopni ciepła! Padła data

Deszcz i śnieg to nie wszystko! Czeka nas mróz i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 16.03.2023]

Niedawno w niektórych miejscach Polski temperatura dochodziła do prawie 20 stopni Celsjusza. Wciąż czekamy jednak na dzień, w którym ta granica zostanie przekroczona. Czy stanie się to jeszcze w marcu? To bardzo prawdopodobne! Jak informuje portal twojapogoda.pl, ciepło "przywieje" do Polski wiatr z południa. Ocieplenie czeka nas w przyszłym tygodniu. Szczególnie ciepło zrobi się między wtorkiem a czwartkiem (21-23 marca), czyli w sam raz na początek kalendarzowej wiosny. W tych dniach w większości regionów termometry pokażą dwucyfrowe wartości. Znajdą się jednak takie miejsca w naszym kraju, gdzie będzie ponad 20 stopni ciepła! - Najpierw na zachodzie, później na południu i w centrum, a na końcu także na południowym wschodzie termometry pokażą 20 stopni, a niewykluczone, że miejscami jeszcze więcej - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Najcieplej będzie w Polsce południowej, tj. na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu, Opolszczyźnie i w Małopolsce. Co więcej, nie będzie dużego wiatru, który zazwyczaj "tłumi" odczucie ciepła.

Źródło: TwojaPogoda.pl

