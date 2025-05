Burze z gradem i ulewne deszcze atakują. 25 mm w nowej prognozie

Spis treści

Pogoda na środę: Niespokojna noc w prognozach na 20/21 maja

IMGW podał nową prognozę pogody dla Polski. Skupiamy się przede wszystkim na nocy z wtorku na środę i środku tygodnia. Najbliższa noc przyniesie umiarkowane lub duże zachmurzenie na zachodzie i południu kraju. - Początkowo w rejonach podgórskich Sudetów możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem w kotlinach i dolinach górskich utworzą się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tradycyjnie w takich przypadkach apelujemy o ostrożność do kierowców i pozostałych uczestników ruchu.

W nocy temperatura minimalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od 5 stopni Celsjusza do 9°C. Cieplej miejscami na zachodzie, od 10°C do 12 stopni. Z kolei chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, od 0°C do 4°C i tam miejscami przygruntowe przymrozki do około -3°C. Na Wybrzeżu trzeba będzie uważać na momentami porywisty wiatr.

Pogoda na jutro: Burze z gradem, ulewne deszcze i porywisty wiatr [21.05.2025]

W środku tygodnia Polacy zobaczą sporo chmur, a to dopiero początek złych wieści. - Miejscami, głównie od godzin okołopołudniowych, przelotne opady deszczu - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej na 21 maja. To nadal nie koniec!

W drugiej połowie dnia w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat burze, punktowo z gradem. Prognozowana suma opadów deszczu w czasie burz od 15 mm do 25 mm - zapowiadają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czasie burz wiatr w porywach do około 70 km/h. W prognozie ostrzeżeń IMGW widać żółte alerty dotyczące burz. Na ten moment dotyczą one województw:

podkarpackiego

małopolskiego

świętokrzyskiego

Opisujemy stan na 20 maja, na godzinę 14:30. Możliwe są aktualizacje, więc zalecane jest śledzenie mapy z ostrzeżeniami IMGW.

Nowa prognoza pogody dla Polski. Gdzie zrobi się ciepło?

Z prognozy na 21 maja wynika, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18°C do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Wybrzeżu, od 14°C do 16°C. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy województw:

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

świętokrzyskiego

małopolskiego

opolskiego

zachodniopomorskiego

śląskiego

Prognozy codziennie aktualizujemy w internetowych oddziałach "Super Expressu".