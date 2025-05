Burze w czwartek, 22.05.2025. Prognoza IMGW

Noc ze środy na czwartek (21/22 maja) z przelotnym deszczem, a – jak prognozuje IMGW - „w pasie od Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska po Warmię i Podlasie również burze i tam prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm. Burze wystąpią głównie w pierwszej połowie nocy”. Na termometrach od 5°C do 8°C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 9°C lub nawet 13°C na pozostałym obszarze kraju. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni, jedynie na południowym wschodzie południowy. W czasie burz wiatr porywisty, a początkowo możliwe porywy wiatru do około 65 km/h – zapowiada IMGW.

W czwartek (22 maja) miejscami, głównie na południu, wschodzie, a po południu również na krańcach północno-zachodnich, przelotny deszcz. Na południowym wschodzie również burze, lokalnie z gradem i tam może spaść 10-20 mm deszczu. W drugiej połowie dnia burze prognozowane są też na krańcach północno-zachodnich. Przed nami kolejny ciepły dzień z temperaturą od 15°C do 19°C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam termometry wskażą od 20°C do 23°C. Najchłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów, od 10°C do 13°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h, a lokalnie możliwe porywy do 75 km/h – informuje IMGW.

Źródło: IMGW

