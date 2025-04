Pogoda na niedzielę: Arktyczny chłód uderzy w Polskę. Gdzie spadnie śnieg?

W niedzielę (6 kwietnia) - według prognoz IMGW - "wschodnia i północna część kraju będzie w zasięgu zatoki niżowej, w strefie frontu atmosferycznego, nad pozostały obszar kraju nasunie się klin wyżu znad Morza Norweskiego". Napłynie arktyczna masa powietrza, a ciśnienie stopniowo wzrośnie.

W nocy mróz i porywisty wiatr

Noc z soboty na niedzielę (5/6 kwietnia) pochmurna, z przelotnymi opady śniegu, w zachodniej Polsce również deszczu ze śniegiem. Śnieg może ograniczać widzialność do 500 m. W rejonach podgórskich Karpat przybędzie około 5 cm śniegu, zaś wysoko w górach - 10 cm. W południowo-wschodniej części kraju prognozowane są burze burze. Przed nami bardzo zimna noc. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam -7°C. Na północnym wschodzie -5°C. Lekki mróz w zachodniej Polsce, najcieplej nad morzem, tam około zera. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i nad morzem także dość silny, porywisty, z kierunków północnych. Porywy wiatru do 65 km/h, jedynie początkowo na południowym wschodzie do 75 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h. Wiatr miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

W ciągu dnia spadnie śnieg

W niedzielę (6 kwietnia) dość pogodnie, choć miejscami możliwe przelotne opady śniegu, zaś w zachodniej Polsce możliwy deszcz ze śniegiem i deszcz. Wysoko w Karpatach przybędzie około 5 cm śniegu. W ciągu dnia lekki mróz na obszarach podgórskich Karpat. Nieznacznie powyżej zera we wschodniej Polsce, a najcieplej na zachodzie 6-7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wschodzie także dość silny, porywisty, północny. Porywy wiatru do 65 km/h na wschodzie i miejscami na północy, wysoko w górach do 90 km/h i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

