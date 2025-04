Nawet 19°C w piątek, wiadomo gdzie będzie najcieplej. Ale potem stanie się to

Pogoda na 4.04.2025

Jak wynika z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek (4 kwietnia 2025) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu w północnej kraju wzrastające do dużego.

- Początkowo na południu zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m - przestrzegają eksperci.

Gdzie będzie najcieplej? Jak przekazują synoptycy, termometry wskażą nawet do 19°C.

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 16°C do 19°C, chłodniej na północy kraju i w rejonach podgórskich, od 13°C do 15°C, nad samym morzem od 8°C do 12°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, w północnej połowie kraju skręcający na północny, nad samym morzem do północno-wschodniego.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (4.04.2025/5.04.2025)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, ze w nocy z piątku na sobotę (4.04.2025/5.04.2025) zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. W górach możliwe opady śniegu.

- W południowej części oraz na wschodzie kraju, a nad ranem również na północy przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na północy oraz w Tatrach także śniegu - podaje IMGW.

Co ważne, temperatura może spaść poniżej zera.

- Temperatura minimalna od -1°C do 2°C w północnej połowie kraju oraz w centrum, od 3°C do 8°C w południowej połowie Polski; w obszarach podgórskich od 2°C do 3°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem miejscami dość silny i porywisty, przeważnie z kierunków północnych, jedynie na południu kraju z kierunków zachodnich.

Piątek ostatnim wiosennym dniem

- Można powiedzieć, że czwartek i piątek to ostatnie dwa ciepłe dni, a później będzie zimno – poinformowała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska

Warto dodać, że w nocy z czwartku na piątek (3.04.2025/4.04.2025) możliwe przymrozki. Ostrzeżenia obowiązują w rejonie Pomorza Zachodniego, Pomorza centralnego i zachodnich krańców kraju, a także na południu Polski i w rejonach podgórskich. Temperatura przy gruncie wyniesie do - 3 st. C, a w górach do -4 st. C.

Źródło: PAP, IMGW

