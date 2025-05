i Autor: Shutterstock (2) Prognoza pogody IMGW na wtorek, 20.05.2025 r.

Powrót prawdziwej wiosny!

Ocieplenie to kwestia godzin. Prognozy są jednoznaczne. Pogoda na jutro 20.05.2025

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami synoptyków, we wtorek (20 maja) w Polsce zacznie się robić coraz cieplej. W niektórych regionach temperatura przekroczy 20°C, co jeszcze niedawno było tylko wspomnieniem. Gdzie będzie najcieplej? Co z opadami? Szczegóły prognozy IMGW na 20.05.2025 w dalszej części artykułu.