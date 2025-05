Spis treści

Zimna noc. IMGW ostrzega przed przymrozkami

W nocy z czwartku na piątek (15/16 maja) miejscami, głównie we wschodniej Polsce, przelotny deszcz, a w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. W górach spadnie śnieg, w Karpatach przybędzie około 5 cm białego puchu. Na północnym wschodzie suma opadów do około 10 mm. Przed nami kolejna zimna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami w części woj. małopolskiego i podkarpackiego. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do -3°C. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 5°C w centrum do 8°C nad morzem.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️PRZYMROZKI🥶Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -3°C.Ważne:Od: 2025-05-15 22:00 do: 2025-05-16 06:30➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/sI64nunmfb— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 15, 2025

Wietrznie na północy. Alert IMGW

Niestety, najbliższa noc ma być nie tylko zimna, ale i wietrzna. IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia przed wiatrem dla części woj. pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru do 50 km/h, w porywach do 75 km/h.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1🟡Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z północy.Od 2025-05-16 00:00 do: 2025-05-16 08:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/cnQtw4fuYX— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 15, 2025

Opady i burze. Taka ma być pogoda tuż przed weekendem

Piątek (16 maja) ma być kolejnym deszczowym dniem. Wysoko w Karpatach i Sudetach może też spaść śnieg. W kraju możliwe też burze z opadami krupy śnieżnej. Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich, tam od 7°C. W centrum około 12°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą do 16°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 55 km/h; nad morzem dość silny i silny, od 35 km do 50 km/h oraz w porywach do 65 km/h, na północy z kierunków północnych, na pozostałym obszarze kraju z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 75 km/h, a w czasie burz do 60 km/h – zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

