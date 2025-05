Przymrozki nie odpuszczają. Alerty IMGW dla trzech województw!

IMGW alarmuje: przymrozki w Polsce

Pogoda wciąż nas nie rozpieszcza, mimo, iż mamy już drugą połowę maja. Noce wciąż są bardzo zimne, a miejscami mroźne. Najbliższej nocy w trzech województwach wystąpią ujemne temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla następujących regionów:

warmińsko-mazurskiego - w powiatach: szczycieńskim, piskim, ełckim, oleckim; podlaskiego - we wszystkich powiatach poza południową częścią województwa; mazowieckiego - w powiatach położonych w północnej części.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 stopni Celsjusza, przy gruncie do -2 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23:00 w niedzielę do godz. 6:30 w poniedziałek.

Co oznacza ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia?

Jak informuje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

