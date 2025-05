Burze, krupa śnieżna i jeszcze to! Pogoda zwariowała

Co się dzieje z pogodą?! Przymrozki i śnieg w maju? Polska w szoku! [Prognoza IMGW na 16.05.2025]

Ostrzeżenia IMGW. Gdzie spodziewać się przymrozków?

Pogoda wciąż nas nie rozpieszcza. Noce wciąż są bardzo zimne, a w sześciu województwach wystąpią ujemne temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla następujących regionów:

warmińsko-mazurskiego - w powiatach: ełckim, oleckim, gołdapskim;

podlaskiego - poza zachodnią częścią regionu;

mazowieckiego - w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim i w Siedlcach;

lubelskiego - w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, łukowskim;

podkarpackiego - w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim;

małopolskiego - w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, tatrzańskim, nowotarskim.

W powyższych powiatach synoptycy zapowiadają spadek temperatury powietrza do około 1 stopnia, jednak przy gruncie temperatura może wynieść około minus 2 stopni, co może zagrażać uprawom. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 23:00 w sobotę, 17 maja do godz. 6:00 w niedzielę, 18 maja.

Co oznacza ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia?

Jak informuje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? Halny wieje z dolin w kierunku gór Halny wieje z gór w kierunku dolin Halny jest wiatrem zmiennym Następne pytanie