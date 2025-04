Spis treści

Arktyczne uderzenie w Polskę! Zima wraca z gradem i śniegiem. Gdzie będzie najgorzej?

Tak gwałtownego zwrotu w pogodzie dawno nie było. W czwartek i piątek (3-4 kwietnia) w wielu miejscach Polski temperatura przekroczyła 20°C. Wydawać by się mogło, że prawdziwa wiosna na dobre rozgościła się w naszym kraju i nie ustąpi już miejsca zimowej aurze. Nic bardziej mylnego. W nocy z piątku na sobotę (4/5 kwietnia) - jak informuje IMGW - "od północy stopniowo zacznie napływać nad Polskę wyraźnie chłodniejsza masa powietrza pochodzenia arktycznego". Tam, gdzie jeszcze kilkanaście godzin wcześniej, termometry pokazywały wartości powyżej, nagle zrobi się o kilkanaście stopni chłodniej!

Gwałtowna zmiana pogody. IMGW ostrzega przed arktycznym powietrzem

Według IMGW, najbliższej nocy "południowa i wschodnia część kraju będzie w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem znad północno-zachodniej Rosji, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego". - Nad pozostały obszar kraju nasunie się klin wyżu znad Morza Norweskiego. W dzień cała Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Norweskim. Napłynie arktyczna masa powietrza - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie stopniowo wzrośnie.

Noc z piątku na sobotę (4/5 kwietnia) pogodna na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Więcej ciemnych chmur na pozostałym obszarze kraju. Tam też możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie i w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Co więcej, nad ranem na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. W północnej Polsce przymrozki, z temperaturą około -1°C, a przy gruncie do -3°C. W centrum nieznacznie powyżej zera, znacznie cieplej na południu kraju, tam termometry wskażą w nocy 7-8°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie z kierunków północnych, jedynie na południu kraju początkowo z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h - zapowiada IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️PRZYMROZKI 1°Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C🕚Ważne od 2025-04-04 23:00 do: 2025-04-05 07:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/JPvN9efuuX— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 4, 2025

Śnieg, grad i silny wiatr w sobotę. Gdzie będzie najgorzej?

Sobota (5 kwietnia) zapowiada się na dzień pochmurny, z przelotnym deszczem, a także opadami deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. Lokalnie możliwy grad. Opady śniegu mogą ograniczać widzialność do 500 m. We wschodniej Polsce przybędzie 5 cm śniegu, a w Tatrach 7 cm. Na wschodzie prognozowane także burze. Znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach. W północnej Polsce maksymalnie 4°C, w centrum około 7°C. Najcieplej na południu i południowym zachodzie kraju, tam 10-11°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, północny. Porywy wiatru do 80 km/h w centralnej i wschodniej części kraju, w górach do 90 km/h. W rejonach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

Już od jutra zmiana pogody, opady śniegu, śniegu z deszczem i znaczne ochłodzenie. Także porywisty i silny wiatr Prognoza godzinowa opadu i zachmurzenia na 2 dni (ECMWF)#IMGW pic.twitter.com/kIpGKhKG9X— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 4, 2025

