"Zostań w domu". Wiadomość otrzymają miliony Polaków. Straszna prognoza

- Uwaga! Dziś (05.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - czytamy w treści alertu RCB, przygotowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Co jeszcze znalazło się w komunikacie?

jeśli możesz, zostań w domu

zabezpiecz rzeczy, które może porwać silny wiatr

możliwe przerwy w dostawie prądu

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie 12 województw. Chodzi o województwa:

opolskie

śląskie

dolnośląskie

wielkopolskie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

pomorskie

zachodniopomorskie

lubuskie

A także część województwa mazowieckiego oraz świętokrzyskiego i małopolskiego.

‼UWAGA! ALERT RCB!‼"Uwaga! Dziś (05.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie 12 województw. pic.twitter.com/m2G8axUhkV— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 5, 2023

Gwałtowne burze i huraganowe wiatry. Niż Poly przyniesie koszmarną pogodę

O tym, jak niebezpiecznie może zrobić się w najbliższych godzinach z powodu burz, niech świadczą prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na najbliższy czas. IMGW wydało alerty meteo pierwszego i drugiego stopnia dla wyżej wymienionych województw. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h - czytamy w komunikacie IMGW dotyczącym alertów meteo drugiego stopnia.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad - to z kolei treść komunikatu dotycząca alertów meteo pierwszego stopnia.

Co jeszcze może zdarzyć się w pogodzie w najbliższym czasie? - Po południu w środę (05.07) i początkowo w nocy ze środy na czwartek (05/06.07) przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie strefa burz, które miejscami będą gwałtowne - prognozuje IMGW. Burze przyniosą ulewny deszcz, grad oraz bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru. Możliwe są też lokalne podtopienia, szczególnie w miastach. - W środowe popołudnie nad Polskę od zachodu nasunie się aktywny front chłodny, związany z niżem „Poly” nad Danią - informuje IMGW. Eksperci podkreślają, że pogoda w najbliższym czasie będzie bardzo dynamiczna. Synoptycy z IMGW zwracają uwagę na wichury. Wiatr może przekraczać prędkość 100 km/h, szczególnie, gdy burze - jak wyjaśnia IMGW - "utworzą strukturę liniową z frontem szkwałowym". Szczególnie niebezpiecznie może być w północno-zachodniej i centralnej części kraju. Z kolei w południowej Polsce istnieje większe ryzyko dużych opadów gradu.

W nocy ze środy na czwartek (5/6 lipca) burzowy front przesunie się na wschód. Nadal może bardzo silnie wiać, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Sytuacja ma się uspokoić w czwartek (6 lipca) wciągu dnia. Będzie słonecznie, a w kolejnych dniach może napłynąć do Polski zwrotnikowe powietrze, skutkujące upałami, szczególnie w zachodniej części kraju.

Uwaga na dzisiejsze burze!⚠️⛈️W związku z przemieszczaniem się niżu oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych spodziewamy się dynamicznej pogody. 🌧️Suma opadów może wynieść do 35 mm, a porywy wiatru nawet do 100 km/h.Poniżej mapa aktualnie wydanych ostrzeżeń⬇️.#IMGW pic.twitter.com/KbeU3DnBJr— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 5, 2023

