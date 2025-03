Na szczytach Beskidów i w Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km/h, w Sudetach do 70 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podaje we szczegółach Instytut.