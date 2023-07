i Autor: DerTobiSturmjagd/cc0/Pixabay.com Front atmosferyczny, który wejdzie do Polski w środę, 5 lipca, przyniesie burze z ulewami i gradem

Załamanie pogody

Fala upałów, a potem TO. Za oknami rozpęta się piekło! Bezlitosna prognoza

Środa, 5 lipca, przyniesie drastyczną zmianę w pogodzie. Temperatura powietrza wzrośnie do 25-30 stopni, a do tego podniesie się również poziom wilgotności, więc zrobi się parno. Od zachodu zacznie wkraczać do Polski front atmosferyczny, przynosząc burze z ulewnymi deszczami i opadami gradu, którym będzie towarzyszyć wiatr o prędkości nawet do 80 km/h.