Takiej pogody nikt się nie spodziewał. Burze i śnieg to nie wszystko, co widać w prognozach!

Marznące mgły i opady to nie wszystko. Oto najnowsza prognoza

Pogoda na jutro: Niespokojna noc z 30 na 31 marca 2025 r.

Jeszcze przed weekendem synoptycy z IMGW prognozowali załamanie pogody w Polsce. Wygląda na to, że warunki atmosferyczne popsują plany na ostatni dzień marca. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek, Polacy zmierzą się z opadami deszczu, na wschodzie przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Gdzie będzie najgorzej? - Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana suma opadów na wschodzie i południu do 10 mm, lokalnie do 15 mm - wskazuje Instytut.

W górach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Uwaga kierowcy - lokalnie na północy utworzą się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W centrum kraju możliwe przymrozki z temperaturą do -1 stopnia Celsjusza. Porywisty wiatr pojawi się na zachodzie, a w górach przekroczy 80 km/h i przyniesie ze sobą zawieje śnieżne.

Pogoda na poniedziałek: Opady deszczu to nie wszystko [31.03.2025]

Ostatni dzień marca upłynie nam pod znakiem dominacji ponurego klimatu. W kraju wystąpią przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. W górach zimowy klimat z opadami śniegu.

- Prognozowana suma opadów miejscami na południu kraju około 10 mm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr porywisty, w Sudetach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - przekazuje we szczegółach IMGW.

Z prognoz Instytutu wynika, że parasole przydadzą się w województwach:

pomorskim

warmińsko-mazurskim

podlaskim

mazowieckim

łódzkim

wielkopolskim

zachodniopomorskim

lubuskim

opolskim

dolnośląskim

śląskim

małopolskim

świętokrzyskim

lubelskim

podkarpackim

Nowa prognoza pogody. Temperatura 31.03.2025

Na początku tygodnia temperatury będą typowo wiosenne. Nie ma mowy o gwałtownym ochłodzeniu, ani też o uderzeniu gorąca. - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od 8 stopni Celsjusza do 12°C, na krańcach północno-wschodnich do 15 stopni - podaje IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, najcieplej powinno być w okolicach:

Białegostoku

Warszawy

Bydgoszczy

Suwałk

Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

