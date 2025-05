Przymrozki, śnieg i burze. W tych regionach będzie najgorzej

Noc ze środy na czwartek (14/15 maja) pochmurna. Na przeważającym obszarze kraju przelotne deszcz, a w północnej i miejscami południowej Polsce również deszcz ze śniegiem. - Początkowo na południowym wschodzie i w centrum, a w drugiej połowie nocy na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu oraz na Warmii możliwe burze - zapowiada IMGW i dodaje, że "na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 15 mm". Śnieg wysoko w Karpatach i Sudetach.

Przed nami kolejna zimna noc. IMGW ostrzega Kujawy, Warmię, Mazury, Podlasie i Mazowsze przed przymrozkami. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. - Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -3°C - czytamy w treści komunikatu. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum 3°C, a najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą 8°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na zachodzie porywisty, nad ranem nad morzem wzmagający się do dość silnego, z kierunków północnych, na południu z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje śnieżne - przewiduje IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️PRZYMROZKI🥶Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -3°C🕚Ważne od: 2025-05-14 23:00 do 2025-05-15 07:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/fKplzrsWy6— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 14, 2025

Pogoda na czwartek, 15.05.2025. Śnieg możliwy nie tylko w górach

W czwartek (15 maja) przelotny deszcz głównie we wschodniej Polsce, na północy i południu kraju również deszcz ze śniegiem. Możliwe też burze z opadami krupy śnieżnej. Wysoko w Karpatach i Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. - Na południowym wschodzie i na wschodnim Pomorzu prognozowana suma opadów od 12 mm do 15 mm. Miejscami w Karpatach przyrost porywy śnieżnej o 5 cm, a wysoko w Tatrach o 8 cm - prognozuje IMGW.

Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam na termometrach od 5°C do 7°C. Nieco cieplej nad morzem i miejscami na południu kraju, tam od 8°C. W centrum około 11°C. Najcieplej na południowym zachodzie, tam 14°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 35 km do 50 km/h oraz w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny, na południu początkowo zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, a w czasie burz około 65 km/h - przewiduje IMGW.

Kiedy możemy spodziewać się ocieplenia? Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW, nie ma dobrych wieści. - W kolejnym tygodniu temperatury wzrosną, ale radykalnego ocieplenia nie widać - powiedziała Prasek w rozmowie z "Super Expressem". Więcej szczegółów o pogodzie na najbliższe dni w artykule Kiedy będzie ciepło? Ta prognoza mówi wszystko. "Radykalnych zmian nie widać"

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to