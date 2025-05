Temperatury powyżej 20 stopni kontra burze i ulewne deszcze! Wiemy, gdzie nastąpi pogodowy przełom

Burze, krupa śnieżna i jeszcze to! Pogoda zwariowała

Spis treści

Pogoda na środę: Deszcze i silniejszy wiatr już w nocy z 13 na 14 maja

Zbliżamy się do połowy maja i coraz więcej Polaków pyta, kiedy może się spodziewać poprawy pogody. Czy prognozy na środę są optymistyczne? I tak i nie. W nocy z 13 na 14 maja przydadzą się parasole. IMGW podaje, że na północy i wschodzie miejscami pojawią się opady deszczu, na Warmii, Mazurach i Podlasiu lokalnie o natężeniu umiarkowanym i tam możliwa suma opadów do 10 mm. Nad morzem spodziewamy się dość silnego wiatru, który obniży temperaturę odczuwalną. A przymrozki? Wygląda na to, że jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa.

- Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni Celsjusza, 5°C miejscami na południu i wschodzie, do 6°C, 9°C na pozostałym obszarze. Chłodniej w kotlinach karpackich około 1°C, przy gruncie do -2 stopni - czytamy w prognozie synoptycznej Instytutu na noc z poniedziałku na wtorek.

Pogoda na jutro: 21 stopni, burze i deszcz do 15 mm

Na początku artykułu wspominaliśmy, że w końcu doczekamy się typowo wiosennych temperatur, ale najpierw skupmy się na opadach deszczu i burzach. Z prognozy IMGW wynika, że w środę (14 maja 2025 r.) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Synoptycy ostrzegają - za sprawa pogody może się zrobić niebezpiecznie.

W wielu miejscach, zwłaszcza na północy i wschodzie, opady deszczu, lokalnie o natężeniu umiarkowanym. Możliwa wysokość opadów do 15 mm. Na wschodzie i w centrum lokalnie burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, lokalnie do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h - ostrzega IMGW w prognozie na środę.

Na ten moment w prognozach ostrzeżeń IMGW nie widzimy alertów burzowych, ale mogą się pojawić aktualizacje. Z mapy dostępnej w serwisie Instytutu odczytujemy, że największe prawdopodobieństwo opadów deszczu mamy w województwach:

podlaskim

pomorskim

warmińsko-mazurskim

kujawsko-pomorskim

wielkopolskim

łódzkim

mazowieckim

lubelskim

Po raz kolejny widać podział na pogodniejszy zachód i ponury wschód kraju. Do kierowców apelujemy o ostrożność, gdyż przy takich warunkach droga hamowania może być wydłużona.

Nowa prognoza IMGW. Temperatura 14.05.2025

Przejdźmy do pozytywnych fragmentów prognozy na najbliższe godziny. Eksperci od pogody nie mają wątpliwości - w środę na terenach zachodnich województw będzie dość ciepło. Mieszkańcy Zachodniego Pomorza i województwa lubuskiego przypomną sobie, że w kalendarzu mamy wiosnę w pełni.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 12 stopni, 14°C miejscami na północy, wschodzie i na terenach podgórskich Karpat, około 18°C w centrum do 21 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, około 10°C - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 14 maja.

Po raz kolejny widzimy duże różnice między zachodem, a wschodem. Mieszkańcy Gorzowa, Zielonej Góry i Szczecina będą mogli schować cieplejsze bluzy, a na północy i Podlasiu przydadzą się kurtki przeciwdeszczowe i cieplejsza odzież. Prognozy będziemy aktualizować w serwisach internetowych "Super Expressu".