Burze, krupa śnieżna i jeszcze to! Pogoda zwariowała

Nawet -7 stopni, deszcz i jeszcze to! Wiemy, gdzie pogoda będzie najgorsza

Pogoda na poniedziałek: Opady deszczu i mróz w nocy z 11 na 12 maja

Początek maja nie przyniósł Polakom idealnej pogody. Wielu skarży się na niskie temperatury, sadownicy liczą straty, a diametralnej poprawy nie widać. Z prognozy IMGW na najbliższą noc wynika, że tylko w zachodniej połowie kraju będzie pogodnie. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przymrozki nie odpuszczają. W nocy z niedzieli na poniedziałek, temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -1 stopnia na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 1 w centrum, do 5°C na krańcach północno-zachodnich. W wielu miejscach prognozowany jest spadek temperatury przy gruncie do około -3°C, lokalnie do -5 stopni Celsjusza.

Pogoda na jutro: Burze i krupa śnieżna w prognozie na 12 maja

Delikatnie optymistyczne prognozy mamy jedynie dla zachodniej części kraju. Tam w poniedziałek odnotujemy sporo słońca. Lokalnie pogoda będzie nam przypominała, że przecież mamy wiosnę. Niestety, pozostałe regiony znów zmierzą się z trudnymi warunkami.

Na wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie możliwe burze z opadami krupy śnieżnej. Wiatr bedzie słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu okresami porywisty, północno-wschodni i północny - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 12 maja.

W poniedziałek opady deszczu powinny się pojawić w województwach:

podkarpackim

świętokrzyskim

łódzkim

małopolskim

lubelskim

podlaskim

Nowa prognoza IMGW. Temperatura 12.05.2025

Tęskniący za letnimi temperaturami będą rozczarowani. Na początku tygodnia temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 12 stopni na północnym wschodzie, około 13°C w centrum, do 16 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat - około 9°C.

Jeśli chodzi o dużej miasta, to najcieplej powinno być w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i w Katowicach. W Gdańsku termometry nie powinny wskazać więcej niż 10 stopni. Prognozy będziemy aktualizować na łamach "Super Expressu"