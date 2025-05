Prognoza pogody. Przymrozki 13 maja. W ciągu dnia również burze

Noc z poniedziałku na wtorek (12/13 maja) pogodna. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe jedynie okresami we wschodniej Polsce. Uwaga na mgły i zamglenia, które nad ranem mogą ograniczać widzialność do 300 m na północy kraju. Przed nami kolejna, zimna noc. Na termometrach od zera do 5°C. Przy gruncie przymrozki do -3°C. - Chłodniej miejscami na północy i na terenach podgórskich około -2°C, przy gruncie do -5°C - informuje IMGW i dodaje, że wiatr będzie słaby, na wschodzie i nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami zmienny. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami, czyli tzw. żółty alert meteo obowiązuje w całej Polsce, za wyjątkiem regionów wschodnich.

Wtorek (13 maja) zapowiada się na dzień pogodny, choć na północy, południu i wschodzie Polski możliwy słaby, przelotny deszcz. Wysoko w Karpatach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południowym wschodzie możliwe również burze. Na termometrach maksymalnie od 14°C do 19°C. Najchłodniej nad morzem i na terenach podgórskich, tam temperatura od 10°C do 13°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie, a także w czasie burz, okresami porywisty, z kierunków północnych - zapowiada IMGW.

Kiedy ocieplenie? Prognozy mówią wprost

Kiedy przyjdzie ocieplenie? Prognozy pogody na najbliższe dni niestety nie zapowiadają temperatur powyżej 20°C. Aura podobna do aktualnej utrzyma się przynajmniej do 20 maja. Więcej szczegółów w artykule Kiedy będzie ciepło? Fatalne prognozy. Załamanie pogody uderzyło w Polskę

