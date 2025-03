Ostatnie dni doskonale wpisują się w przysłowie "W marcu jak w garncu". Pogoda zaskakuje, ciepłe dni mieszają się z tymi całkiem chłodnymi. Jaki będzie zatem nadchodzący piątek? Czas ciepłych kurtek, czy lekkich płaszczy? Eksperci z IMGW zabrali głos.

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek 28 marca w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko nad morzem i w Karpatach okresami duże.

W piątek będzie raczej ciepło, jak podaje IMGW temperatura maksymalna od 12°C do 16°C, chłodniej tylko miejscami nad morzem i na Podhalu, około 10°C.

- Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu chwilami porywisty, na południu kraju wschodni, na pozostałym obszarze z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy do 65 km/h - przekazuje IMGW.

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (28.03.2025/29.03.2025) na ogół pogodnie i bez opadów, jedynie na południu okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu, głównie w Karpatach.

- W kotlinach sudeckich lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 1°C do 5°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby, na południu chwilami umiarkowany i porywisty, przeważnie wschodni i południowo-wschodni.

Co przyniesie najbliższy weekend 29-30 marca? Jak podaje IMGW, prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Możliwe przymrozki!

- Temperatura minimalna od 0°C do 5°C, cieplej miejscami na południowym zachodzie, około 7°C, na południu i wschodzie przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna od 6°C, 8°C na północnym zachodzie i nad morzem do 16°C na wschodzie i południu - podaje IMGW.