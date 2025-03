Takiej pogody nikt się nie spodziewał. Burze i śnieg to nie wszystko, co widać w prognozach!

Przymrozki na północy Polski. IMGW ostrzega

Noc z piątku na sobotę (28/29 marca) pogodna, więcej ciemnych chmur jedynie na południu i południowym zachodzie kraju. W górach i na obszarach podgórskich może spaść słaby deszcz, zaś wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. - Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju miejscami porywisty, przeważnie wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW ostrzega też przed nocnymi i porannymi przymrozkami mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Lokalnie temperatura powietrza ma tam spaść do około -1°C, przy gruncie do -3°C. Na pozostałym obszarze kraju od 1°C na północnym wschodzie do 6-7°C na południu Polski.

Nawet 17 stopni w sobotę, 29 marca. Potem nagłe załamanie pogody

W sobotę (29 marca) - według prognoz IMGW - "Północny wschód Polski pozostanie pod wpływem klina wyżu znad Rosji". - Nad resztę kraju stopniowo nasunie się zatoka niżu z ośrodkami w rejonie Bałkanów i Adriatyku. Nadal napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie będzie się wahać. Sobota zapowiada się na dzień pogodny, jedynie na zachodzie i południu kraju więcej ciemnych chmur i tam może spaść słaby deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Przed nami ciepły, wiosenny dzień. Temperatura maksymalna od 13°C do 17°C. Chłodniej tylko miejscami na obszarach podgórskich Karpat i nad samym morzem. Tam termometry wskażą od 9°C do 12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej i środkowej części kraju okresami porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h, w Bieszczadach do 75 km/h - informuje IMGW.

Niestety, przed nami rychłe załamanie pogody. Już w niedzielę (30 marca) temperatura w Polsce spadnie, szczególnie na północnym zachodzie. Tam poniżej 10°C w ciągu dnia. Dzień zanosi się na pochmurny i deszczowy. Więcej szczegółów o pogodzie w ostatni weekend marca w artykule Załamanie pogody kwestią godzin. Ciepło, słońce, a potem totalna zmiana!

