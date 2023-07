Przed nami najgorszy dzień tygodnia! Burze i ulewy to nie wszystko [Prognoza IMGW na 5.07.2023]

To będzie gorąca noc!

Pogoda na początku lipca 2023 roku niespecjalnie nas rozpieszcza. W prognozach IMGW, które codziennie analizujemy w naszym serwisie widać kolejne niebezpieczne zjawiska meteo. Wygląda na to, że środą (7 lipca 2023 r.) będzie najbrzydszym pogodowo dniem bieżącego tygodnia. Z najtrudniejszą sytuacją będą się zmagali mieszkańcy województwa lubuskiego, ale nie tylko oni powinni się zaopatrzyć w parasole. Co ciekawe, burze i ulewne deszcze zmierzą się tego dnia z... temperaturami dochodzącymi do 30 stopni!

Synoptycy IMGW wskazują, że w środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, zabezpieczyć cenne rzeczy i unikać parkowania pod drzewami.

- W czasie burz prognozowane opady do 20 mm. Największe natężenie zjawisk jest przewidywane w zachodniej połowie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 70 km/h - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 5 lipca. Tradycyjnie w takich przypadkach apelujemy o śledzenie lokalnych komunikatów meteo oraz ostrzeżeń IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 5.07.2023

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do około 28°C na zachodzie, południu i w centrum kraju, nad morzem od 19°C do 23°C - podaje IMGW. Czy zatem grożą nam upały? Jest taka możliwość. Na mapie, którą na bieżąco aktualizują synoptycy Instytutu widać, że w Warszawie i Rzeszowie słupki rtęci mogą pokazać nawet 30 stopni! Na 29 mogą liczyć mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia, Łodzi i Kielc. Ciekawie wygląda prognoza dla Podlasia - tam ok. 27-28 stopni i słońce będzie się przebijać przez chmury.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 5/6 lipca

IMGW podaje, że w nocy ze środy na czwartek na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz prognozowane opady do 15 mm. Temperatura minimalna od 10°C na północy do 17°C na południowym wschodzie. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy osiągną 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

