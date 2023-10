Złowieszcza prognoza. Cyklon Ciaran przyniesie pogodowy armagedon. Wiemy, kiedy

Najnowsza prognoza pogody na Wszystkich Świętych. To już pewne! Opady deszczu to nie wszystko

Wichury i ulewy. Taka będzie pogoda na początku listopada. Nadchodzi cyklon Ciaran

Ciaran to wyjątkowo głęboki cyklon, który mknie znad Atlantyku nad Europę. Na Starym Kontynencie przyniesie ulewy, wichury, a nawet śnieżyce. Jak informuje portal twojapogoda.pl, w środę (1 listopada) cyklon Ciaran dotrze w rejon Wysp Brytyjskich, gdzie barometry wskażą zaledwie 955 hPa. - Właśnie z powodu bardzo dużego zróżnicowanego ciśnienia spodziewamy się niszczycielskich wichur - czytamy w artykule. Silny wiatr może łamać drzewa, zrywać dachy oraz linie energetyczne. Natomiast ulewy spowodują podtopienia i powodzie. Cyklon Ciaran będzie siał spustoszenie niemal w całej Europie.

Kiedy cyklon Ciaran dotrze do Polski? Stanie się to w drugiej połowie trwającego tygodnia. Październik pożegna nas deszczową i wietrzną aurą. Wraz z nadejściem listopada więcej chwil ze słońcem. Temperatury wysokie jak na tę porę roku - nawet do 18 stopni Celsjusze. Załamanie pogody nastąpi w piątek (3 listopada). Wtedy to cyklon Ciaran dotrze do Polski. Z większą siłą wrócą opady deszczu i porywy wiatru. Najwięcej deszczu spadnie w zachodnich regionach kraju. Nadal będzie ciepło, termometry pokażą kilkanaście stopni powyżej zera. Kto liczył na ładną pogodę w weekend, temu cyklon Ciaran popsuje plany. Jeszcze w sobotę (4 listopada) pogoda będzie całkiem przyjemna, jednak w niedzielę (5 listopada) znowu będzie silnie wiać i padać.

Święta coraz bliżej. Jaka będzie pogoda w tym czasie? Więcej w artykule Pogoda na Boże Narodzenie. Jeden szczegół przykuwa uwagę. To się wielu nie spodoba

Źródło: TwojaPogoda.pl

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej