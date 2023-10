Taki będzie ostatni dzień października. Pogoda szykuje horror na Halloween? [Prognoza IMGW na 31.10.2023]

Końcówka października przyniosła typowo jesienną pogodę. Polacy wykorzystują te dni do uprzątnięcia grobów, ponieważ wielkimi krokami zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Najpierw jednak przyjdzie Halloween. Zgodnie z tradycją, niektóre dzieci będą tego dnia zbierać słodycze. Czy warunki atmosferyczne będą sprzyjać tego typu aktywnościom? Sprawdziliśmy prognozę na ostatni dzień października. Mieszkańcy co najmniej kilku regionów ucieszą się z zapowiadanych temperatur, ale jeszcze innym przydadzą się parasole.

Na Halloween IMGW zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Klimat może nie będzie nam się kojarzył z horrorem, ale za oknami będzie dość ponuro. Okresami pojawią się opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Padać może m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, na Podlasiu, w Warszawie, Kielcach, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu. Na wybrzeżu i Pomorzu suma opadów osiągnie poziom od 12 do 15 mm.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. Na południu kraju, a zwłaszcza w rejonach podgórskich i w Sudetach, porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h - podaje IMGW w prognozie na 31 października.

Pogoda na jutro. Temperatura 31.10.2023

Jeśli chodzi o temperatury, to jesień w pełni - tak można w skrócie podsumować wartości, które 31 października odczytamy z termometrów. Na południu i w centrum będzie bardzo przyjemnie. Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć nawet na 18 stopni Celsjusza, tylko 1-2 stopnie mniej w Krakowie i Katowicach. Na Pomorzu do 11 stopni, a w okolicach Suwałk ok. 13 stopni Celsjusza. O aktywności zimy nie ma mowy.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie też rozpogodzeniami. Miejscami, szczególnie na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie, opady deszczu. Na południowym wschodzie opady mogą mieć natężenie umiarkowane, tam też prognozowana suma opadów około 12 mm. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, tylko na północnym zachodzie, Pojezierzach Pomorskich oraz obszarach podgórskich od 3°C do 6°C. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, początkowo na obszarach podgórskich Podkarpacia porywy wiatru do 80 km/h, nad morzem do 60 km/h, zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h. Prognozę na 1 listopada zaktualizujemy w najbliższych godzinach w naszym serwisie.