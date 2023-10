Nawet 20 stopni, ale zaatakują nas wichury i jeszcze to! Pogoda szykuje niespodzianki [Prognoza IMGW na 30.10.2023]

Pogoda na jutro. Prognoza na poniedziałek, 30 października 2023 r.

Synoptycy IMGW opracowali prognozę na przedostatni dzień października. Kalendarzowa jesień w pełni i klimat, który w poniedziałek będzie dominował za oknami, z pewnością nam o tym przypomni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowany, na północy i zachodzie wzrastające okresami do dużego. - Na Pomorzu okresami opady deszczu - wskazują eksperci Instytutu w prognozie synoptycznej. Mieszkańcy północnej, północno wschodniej i północno zachodniej Polski powinni zabierać ze sobą parasole. W niektórych regionach pojawi się jeszcze jeden problem.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu okresami porywisty, z kierunków południowych. W obszarach podgórskich Karpat porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, a w Tatrach do 100 km/h - przekazują synoptycy IMGW.

Jaka będzie temperatura w poniedziałek?

Z prognozy Instytutu na 30 października wynika, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 13 stopni Celsjusza na krańcach północnych, około 17°C w centrum, do 20°C na południu. Na temperatury kojarzone z końcówką lata mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Katowic, Opola i okolic. 5-6 stopni mniej odczytają z termometrów przebywający w Suwałkach, Gdańsku i w Zachodniopomorskiem. Porywisty wiatr może rzecz jasna obniżyć temperaturę odczuwalną.

W nocy zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże. Na zachodzie, w centrum i na północy miejscami pojawią opady deszczu, na południowym zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. Nawierzchnia może być śliska, więc kierowcy powinni uważać na drogach. Temperatura minimalna od 7°C na północnym wschodzie, około 12°C w centrum, do 15°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, południowy i południowo-wschodni, na północy skręcający w drugiej połowie nocy na wschodni. W obszarach podgórskich Karpat porywy wiatru do 75 km/h, na szczytach Sudetów do 90 km/h, w Tatrach do 120 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.