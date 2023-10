Pogoda na niedzielę. Prognoza IMGW na 29.10.2023

Noc z soboty na niedzielę (28/29 października) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Na termometrach maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 7 stopni w centrum i nad morzem, do nawet 10 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu z południowego zachodu, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich wiatr w porywach do 55 km/h, wysoko w górach około 70-75 km/h.

W niedzielę (29 października) na północy Polski wciąż sporo chmur i możliwe opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej chwil ze słońcem i bez opadów. Niedziela cieplejsza od soboty. Najchłodniej na północnym wschodzie, do 9 stopni Celsjusza. Im bardziej na południe tym cieplej. Do 15 stopni Celsjusza w centrum i nawet 17 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy, jedynie na północnym zachodzie południowo zachodni. Nad morzem i w rejonach podgórskich wiatr w porywach do 65 km/h, w Tatrach do 70 km/h, a w Sudetach do 80 km/h.

1 listopada coraz bliżej. Zobacz najnowszą prognozę na Wszystkich Świętych To się stanie w całym kraju. Eksperci nie mają wątpliwości