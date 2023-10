Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych. To się stanie w całym kraju. Eksperci nie mają wątpliwości

Czeka nas deszcz, a w górach śnieg. To nie wszystko [Prognoza IMGW na 26.10.2023]

Nadchodzi fala ciepła. Nawet 23 stopnie! Przeżyjemy szok we Wszystkich Świętych?

Koszmarny piątek w pogodzie. Deszcz i mgły to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 27.10.2023]

Ulewne deszcze do 50 mm! Pogodowa masakra uderzy w Polaków. Wiemy, kiedy będzie najgorzej

To się wydarzy w sobotni wieczór, 28 października. Następna szansa dopiero za półtora roku. Nie przegap okazji!

Najnowsza prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Tak wygląda 1 listopada

W drugiej połowie pojawiły się optymistyczne prognozy długoterminowe na Wszystkich Świętych. Niestety, najnowsze doniesienia meteorologów wyglądają o wiele gorzej. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowali pogodę na 1 listopada i Zaduszki. Wynika z niej, że udającym się na groby bliskich przydadzą się parasole, a niewykluczone są również śnieżne akcenty i to na terenach nizinnych. W środę temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6-8°C na północy kraju do 12-14 stopni Celsjusza w centrum i na południu.

- W środę i czwartek już w całym kraju chłodniej, niemal wszędzie pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty, zachodni stopniowo skręcający na południowo-zachodni i południowy - podaje IMGW. 1 listopada i dzień później zmierzymy się zatem z ponurą wersją jesieni.

Co ciekawe - dwa ostatnie dni października wyglądają o wiele lepiej. Na południowym wschodzie temperatury osiągną poziom 19-20 stopni, czyli wartości, kojarzone z końcówką lata. Opady będą jedynie sporadyczne i przelotne. Pozostaje wierzyć, że te prognozy przesuną się na pierwsze godziny listopada. Jeżeli chcecie przygotować groby na Wszystkich Świętych, to sprawdźcie też pogodę na nadchodzący weekend. Wygląda na to, że więcej słońca pojawi się w niedzielę. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.