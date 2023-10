Ulewne deszcze do 50 mm! Pogodowa masakra uderzy w Polaków. Wiemy, kiedy będzie najgorzej

Niszczycielskie wichury zmierzają do Polski. To będzie pogodowy armagedon. Padła data

Takiej jesieni większość z nas nie lubi. Za oknami ponuro, w ruch idą parasole, a ci co mogą, to zostają w domach. Już prognozy na piątek nie wyglądają ciekawie. - Na południowym wschodzie Polski opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, tam prognozowana wysokość opadów miejscami do 50 mm - wskazują eksperci IMGW. Podobny klimat będzie z nami w nocy z piątku na sobotę. Najwięcej opadów odnotujemy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam trzeba być gotowym na deszcz na poziomie 25-35 mm. Do kierowców apelujemy o ostrożność. Stan nawierzchni ulegnie znaczącemu pogorszeniu.

W sobotę opady na północy i w centrum, na południu bardziej przelotne. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 w okolicach Rzeszowa. Wiatr momentami będzie porywisty, w górach do 70 km/h. Więcej przejaśnień pojawi się w niedzielę, zwłaszcza na południu. Odnotujemy również mniej opadów deszczu i temperatury podobne do tych z soboty. - Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad Irlandii, na zachodzie kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu będzie napływała nieco cieplejsza polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać - podaje IMGW. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.