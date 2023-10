To się wydarzy w sobotni wieczór, 28 października. Następna szansa dopiero za półtora roku. Nie przegap okazji!

Weekend coraz bliżej, ale jeśli pogoda w piątek (27 października) ma zwiastować to, co wydarzy się w sobotę i niedzielę, lepiej nie planować spacerów i wyjazdów na łono natury. Według prognoz IMGW piątek będzie dniem pochmurnym i deszczowym. Już w nocy sporo chmur i przelotne opady deszczu. Nad ranem możliwe zamglenia. Uwaga, kierowcy! Warunki na drogach trudne. Dość ciepło, na termometrach nawet do 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W ciągu dnia przelotnie popada na północy Polski, zaś w centrum i na południu jednostajne opady deszczu. Na Podhalu spadnie do 30 mm deszczu, zaś na Podkarpaciu 20-40 mm. Na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Tam też będzie najcieplej, nawet do 14 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, bo 12 stopni, w centrum. Najchłodniej w północnej części kraju, bo zaledwie 8 kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

