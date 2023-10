Pogoda na Boże Narodzenie. Jeden szczegół przykuwa uwagę. To się wielu nie spodoba

To się wydarzy w sobotni wieczór, 28 października. Następna szansa dopiero za półtora roku. Nie przegap okazji!

Z prognoz długoterminowych na listopad 2023 roku wynika, że temperatura i opady powinny znaleźć się w zakresie normy wieloletniej. Pasjonaci z serwisu fanipogody.pl, którzy przeanalizowali specjalistyczne modele, widzą nawet szanse na względnie ciepły miesiąc. Mogą się pojawić nieliczne, zimowe akcenty, takie jak opady śniegu czy bardzo niskie temperatury, ale generalnie listopad powinien być typowo jesienny. A jak wygląda pogoda na grudzień i Boże Narodzenie? Pierwsze doniesienia mogą wzbudzić niepokój. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zwracają uwagę na jeden szczegół.

Pogoda na Boże Narodzenie 2023. Białe święta i dużo opadów śniegu?

W październiku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową na listopad, grudzień, styczeń i luty 2023 roku. W temacie Wigilii i Bożego Narodzenia interesuje nas przede wszystkim dwunasty miesiąc roku. Temperatura na terenie całej Polski powinna się mieścić w zakresie normy wieloletniej, więc spodziewamy się wartości typowych dla początku zimy. Co zatem warto wyróżnić? Przede wszystkim kwestię opadów. Wygląda na to, że prawdopodobny jest scenariusz z białymi świętami, opanowanymi przez śnieg. To nie są dobre wieści dla kierowców.

Od Gdańska po Zakopane, synoptycy IMGW widzą opady powyżej normy wieloletniej. W grudniu zaczyna się już kalendarzowa zima, więc opady śniegu mogą osiągnąć przewagę nad deszczem. - Jeżeli wskaźnik pokazuje powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020 - wyjaśniają eksperci.

Te prognozy znajdują potwierdzenie w długoterminowych analizach serwisu pogoda.interia.pl. W prognozie na 45 dni widzimy m.in. początek grudnia. W ciągu dnia temperatury w całej Polsce ukształtują się na poziomie 0-4 stopni, niewykluczone są również opady śniegu, m.in. w mikołajki (6.12.2023 r.) Warto jednak zaznaczyć, że mówimy o prognozach długoterminowych. Takie analizy mogą nam dać jedynie zarys tego, co nas może spotkać za 8-9 tygodni. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie. Jeśli pojawią się nowe analizy specjalistycznych modeli, to wówczas również przekażemy je w pogodowym oddziale "Super Expressu".