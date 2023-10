Zaskakująca pogoda na Wszystkich Świętych. Czegoś takiego dawno nie było

Srogi atak zimy w październiku. To już pewne! Temperatury blisko zera i śnieżyce to nie wszystko

Druga połowa października przyniosła ze sobą zmienną pogodę. Polacy złapali się za głowy, gdy na weekend 21-22 października zapowiedziano zimowe warunki. Temperatury nie napawały optymizmem, a w dodatku pojawiły się doniesienia o konkretnych opadach śniegu. Sprawdziliśmy prognozy długoterminowe na przełom października i listopada, aby przygotować się na dzień Wszystkich Świętych. Ciekawą analizę przeprowadziła ekspertka serwisu tvnmeteo.pl.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2023. Spore zaskoczenie!

Synoptyk Arleta Unton-Pyziołek wskazuje, że na przełomie października i listopada do Polski ma napływać ciepło z rejonu Morza Czarnego i Bliskiego Wschodu. Choć na niebie pojawią się chmury, to w żadnym regionie nie powinien spaść deszcz. Czy zostawimy parasole w szafach? Na razie wiele na to wskazuje. A jak wygląda kwestia temperatur?

Ekspertka tvnmeteo.pl przewiduje scenariusz, w którym temperatury maksymalne w całym kraju będą dwucyfrowe, a na południu mogą osiągnąć nawet poziom 19 stopni. Nieco bardziej sceptyczni są eksperci Interii, którzy na 1 listopada przewidują temperatury w granicach 9-11 stopni Celsjusza. Przypominamy, że prognozy długoterminowe mają nam jedynie pokazać zarys tego, co nas może czekać w kolejnych tygodniach. Polecamy śledzenie prognoz, które codziennie podajemy w serwisie pogoda.se.pl. Warto również śledzić lokalne komunikaty meteo.