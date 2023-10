i Autor: Shutterstock

Zmokniemy na cmentarzach?

Taka będzie pogoda na Wszystkich Świętych. Synoptycy mają złe wieści o 1 listopada

Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych? Pojawia się coraz więcej prognoz na 1 listopada 2023. Przewidywaną prognozę na Wszystkich Świętych przygotował również amerykański serwis AccuWeather. I choć prognoza długoterminowa ma to do siebie, że szybko może stracić na aktualności, warto sprawdzić pogodę w Polsce na 1 listopada, ponieważ o tej porze roku aura lubi zaskakiwać. W przeszłości zdarzało się bowiem, że we Wszystkich Świętych mieliśmy zarówno polską, złotą jesień, jak i przedsmak nadchodzącej zimy.