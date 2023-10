Koszmarna prognoza na październik. Ochłodzenie, silny wiatr i pierwsze przymrozki

Deszcz i wichury do 90 km/h, ale pomiar na termometrze może szokować [Prognoza IMGW na 3.10.2023]

Zanim nastąpi załamanie pogody, we wtorek (3 października) czeka nas chwilowy powrót lata. Ma być tak gorąco, że zagrożony będzie rekord temperatury w październiku. Temperatura w całej Polsce przekroczy 20 stopni, a w najcieplejszych miejscach ma być 28-29 stopni. Taka pogoda nie potrwa jednak długo. Jak informuje twojapogoda.pl, do zachodnich i północnych województw "wkroczy chłodny front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą przelotne, ale chwilami intensywne deszcze, połączone z porywistym wiatrem". Porywy mają osiągać nawet 60-80 km/h.

Brzydka, typowo jesienna pogoda wedrze się do pozostałych regionów kraju w nocy z wtorku na środę (3/4 października). - Uprzedzamy, że w północnych regionach może spaść nawet do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, a porywisty wiatr może łamać gałęzie, uszkadzać dachy i zrywać linie energetyczne - czytamy w artykule na twojapogoda.pl.

W środę (4 października) pogoda ustabilizuje się. Ulewny deszcz i silny wiatr pojawi się tylko we wschodniej części kraju. Do Polski spłynie tego dnia powietrze atlantyckie chłodniejsze nawet o 10 stopni. Po wtorkowym cieple nie będzie już śladu. Na termometrach maksymalnie 14-17 stopni Celsjusza. Uczucie chłodu potęgować będzie deszcz i wiatr. W kolejnych dniach pogoda będzie podobna. Kilkanaście stopni na termometrach i chwile z deszczem oraz wiatrem. Pod koniec tygodnia nocą i nad ranem mogą pojawić się pierwsze przygruntowe przymrozki. Nie ma co liczyć na temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Czyżby jesień rozgościła się w Polsce na dobre?

