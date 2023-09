Załamanie pogody na początku października. Koniec pięknej aury. Padły daty

Jesień trwa. To zwykle czas zmiennej i dynamicznej pogody. Taką też aurę w najbliższych dniach zapowiadają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Pierwsze załamanie pogody nastąpi już w najbliższy weekend. Dużego ochłodzenia w porównaniu do ostatnich dni i więcej chwil z deszczem należy spodziewać się już 30 września. Pierwszego dnia października pogoda niemal w całej Polsce będzie bardzo podobna. Na termometrach maksymalnie od 17°C do 21°C, na Podhalu około 15°C. W poniedziałek (2 października) więcej chwil ze słońcem, jedynie na północy więcej chmur i miejscami słabe opady deszczu. Duża różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi regionami. Najchłodniej na północnym wschodzie i wschodzie 16-19°C. Podobne wartości na termometrach nad morzem i w dolinach karpackich około 18°C. Na pozostałym obszarze kraju dużo cieplej, temperatura maksymalna od 20°C do 24°C. We wtorek (3 października) poprawa pogody. Ciepło, bo od 22°C do 26°C, a poza północnym zachodem kraju pogodnie. Lato w październiku? Niezupełnie, ponieważ na środę i czwartek (4-5 października) IMGW prognozuje kolejne ochłodzenie i powrót deszczowych chmur. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C.

Co z pogodą w pierwszej połowie października? IMGW zaprezentowało również prognozę numeryczną eksperymentalnego modelu WRF-GFS Medium. Synoptycy zwracają uwagę, że jest to pewnego rodzaju scenariusz, który bardzo szybko może się zupełnie zmienić, jednak z modelu wynika, że pierwsza połowa października będzie ciepła. - Taki trend utrzymuje się w prognozach od dłuższego czasu - czytamy we wpisie IMGW. Jak widać na poniższych mapach, dni z temperaturą maksymalną powyżej 20 stopni Celsjusza będzie coraz mniej.

Źródło: IMGW

Poniższa prognoza numeryczna💻 eksperymentalnego modelu WRF-GFS Medium nie jest prognozą wykonaną przez synoptyków, lecz przez modelarzy z #IMGWCMM. Jest pewnym scenariuszem, który jutro może okazać się zupełnie inny i nie jest pewnikiem.Przyglądając się dzisiejszej realizacji… pic.twitter.com/z8XrR4qF30— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 28, 2023

