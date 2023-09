Chłód i deszcz wyprze złotą jesień z Polski. Wiemy, kiedy przyjdzie załamanie pogody

Co na to IMGW?

Temperatura grubo powyżej 20 stopni Celsjusza i dużo chwil ze słońcem - tak wyglądają ostatnie dni w pogodzie w Polsce. Najnowsze prognozy wskazują, że najprawdopodobniej są to ostatnie tak gorące dni w 2023 roku. Nadchodzi załamanie pogody, które przyniesie ochłodzenie, deszcz i porywisty wiatr.

Załamanie pogody w weekend. Październik przywita nas deszczem i chłodem

Ciepłem i słońcem cieszyć będziemy się do piątku (29 września). W tym czasie termometry nadal pokazywać będą 25-29 stopni, a niebo będzie niemal bezchmurne. Pogoda zmieni się w nocy z piątku na sobotę (29/30 września). Jak informuje portal twojapogoda.pl, "z zachodu na wschód kraju zacznie sunąć front chłodny z towarzyszącymi mu opadami deszczu, silniejszym wiatrem i spadkiem temperatury z dnia na dzień nawet o ponad 10 stopni".Sobota (30 września) będzie pochmurna i deszczowa niemal w całej Polsce. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowej części kraju. Zrobi się znacznie chłodniej, na termometrach od 15 do 20 stopni, jedynie na południowym wschodzie od 20-25 stopni Celsjusza. Więcej przejaśnień w niedzielę (1 października), ale wciąż sporo chmur. Najwięcej słońca na północy kraju. Temperatura od 15 do 19 stopni Celsjusza.Prognozy na weekend - jak widać - nie są korzystne. A co z pogodą po weekendzie, w pierwszych dniach października? Aura będzie kapryśna. Na termometrach 15-20 stopni Celsjusza.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Październik to zazwyczaj miesiąc, gdy wyciągamy ciepłe🧥 i zapominamy o lecie. W tym roku prognozy na początek tego jesiennego🍁 miesiąca wyglądają pozytywnie i większego chłodu w realizacji modelu od #ECMWF nie widać.#pogoda #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/aR07kffqbo— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 26, 2023

