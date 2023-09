Czegoś takiego nie było w Polsce od 100 lat! Ekspert mówi o rekordzie

Najcieplejszy wrzesień w Polsce od 100 lat. Będzie nowy rekord temperatury?

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi w rozmowie z PAP, że tegoroczny wrzesień w Polsce jest najcieplejszy od 100 lat. Od momentu badań sięgających do początku XX w. rekordowe były trzy miesiące, tj. wrzesień w 1999, 1947 i 2006 r., gdy średnia temperatura była wyższą od normy o odpowiednio: 2,56; 2,53 i 2,51 stopnia. Tegoroczny wrzesień jest cieplejszy aż o 3,6 kreski. - Zostało niecałe 10 dni i patrząc na te prognozy, które mają być w kolejnych dniach, to nie ma szans, aby tegoroczny wrzesień spadł z pudła. Może troszkę się obniży średnia, może będzie 3,3 lub 3,2 st. wyższa, ale będzie na tym pierwszym miejscu - dodaje Walijewski. Nowy rekord temperatury we wrześniu zostanie prawdopodobnie ogłoszony również dla całego świata, bo tak jak podaje Światowa Agencja Meteorologiczna na podstawie dotychczasowych danych, tak ciepłego miesiąca jeszcze nie było. To nie wszystko.

- Rekordowo ciepła jest też woda wszechoceanu - mówi PAP rzecznik IMGW.

W dzień na wschodzie pochmurno z opadami deszczu. Suma opadów od 15 mm do 25 mm. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, jedynie lokalnie duże oraz na północnym wschodzie i wybrzeżu słaby deszcz. Temperatura od 15°C do 21°C; na Podhalu około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany. 🌦️ pic.twitter.com/LWZ6RRC9Tr— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 24, 2023

