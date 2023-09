Co na to IMGW?

Prognoza długoterminowa na październik. Pierwsze przymrozki, temperatura spadnie poniżej zera

Jesień to nie tylko czas spadających liści, ale również pierwszych po lecie przymrozków. Na przełomie września i października możemy być spokojni o temperatury w nocy i o poranku. Portal twojapogoda.pl podaje, że do Polski "nadal napływa wyjątkowo ciepłe powietrze z południa, które sprawia, że popołudniami mamy nawet powyżej 25 stopni, a nocami i o porankach temperatura nie spada poniżej 10 stopni". Wkrótce ma się to zmienić, choć jak na razie jesień bije rekordy ciepła. Szczegóły poniżej.

Pod koniec pierwszej dekady października do Polski miałoby trafić arktyczne powietrze, a wraz z nim pierwsze tej jesieni przymrozki. Temperatura ma spaść w okolicach zera, zaś przy gruncie będzie -3 stopnie Celsjusza. Warto pamiętać, że mówimy o prognozie długoterminowej na październik, więc fala chłodu, jaka ma do nas przyjść może być zarówno silniejsza, jak i dużo słabsza.

Najchłodniej ma być, jak to często bywa we wschodnich oraz północno-wschodnich regionach kraju. Data prognozowanych tam przymrozków to 9-10 października. Z reguły to standardowa pora pierwszych, jesiennych przymrozków. Warto tego dnia mieć pod ręką skrobaczki do szyb samochodowych, aby nie stracić zbyt dużo czasu na skrobanie szyb w aucie.

Pogoda na październik. Co z wyborami? Więcej w artykule Pogoda w dniu wyborów wpłynie na wynik głosowania? Sprawdzamy, czy przyda się parasol

Źródło: TwojaPogoda.pl

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej