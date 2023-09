Pogoda na październik. Zaskakująca prognoza. "Ochłodzenia nie widać"

Ta noc będzie koszmarem. Bezsenność i ataki bólu to dopiero początek. Wszystko przez pełnię Księżyca

Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach, prognozy długoterminowe na października 2023 zapowiadały, że przed nami miesiąc wyjątkowy ciepły jak na tę porę roku. Prognoza wskazywała, że przez cały miesiąc będą się utrzymywać dodatnie anomalie temperatury. To oznacza, że będzie cieplej niż w poprzednich latach (średnia jest stworzona na podstawie danych z lat 1991-2020). Dodatnie anomalie temperatury będą odczuwalne zwłaszcza w pierwszej połowie października. W drugiej połowie miesiąca dodatnie anomalie również wystąpią, lecz nie będą już tak silne. Czy najnowsze prognozy na październik 2023 podtrzymują powyższe przewidywania?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował numeryczną prognozę modelu średnioterminowego GFS na początek października 2023. Wynika z niej, że pierwsze dni miesiąca będą ciepłe. - Większego ochłodzenia w dzisiejszej realizacji tego modelu nie widać - czytamy we wpisie IMGW na portalu X (dawniej Twitter).

W październiku wciąż letnie temperatury, nawet 27 stopni

Mapy mówią wyraźnie - w październiku nadal możemy spodziewać się dni z maksymalną temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza. Lato w październiku? Jak najbardziej, jeśli przyjrzymy się, że numeryczna prognoza zapowiada we wtorek (3 października) 26 stopni Celsjusza w centrum czy 27 stopni w Wielkopolsce. Pogoda na początku października zapowiada się też na dynamiczną i bardzo zmienną. Już dwa dni po bardzo ciepłym wtorku, nastąpi gwałtowne ochłodzenie i spadek temperatury o 10 stopni. Tam, gdzie termometry jeszcze kilkanaście godzin wcześniej pokazywały 26-27 stopni Celsjusza, temperatura spadnie do 16-17 stopni. Październik 2023 przywita większość regionów temperaturą poniżej 20 stopni, jednak jak na tę porę roku to wciąż wysokie wartości.

Październik 2023 ciepły i suchy, ale z przymrozkami

Z kolei inny model pokazuje, że październik 2023 przez większość czasu będzie miesiącem cieplejszym niż w poprzednich latach, z ujemną anomalią sumy opadu atmosferycznego względem okresu z lat 1991 - 2020. Oznacza to więc, że październik 2023 zapowiada się nie tylko na bardzo ciepły, ale i suchy. Warto też pamiętać, że październik to czas pierwszych od wiosny przymrozków. Nie inaczej będzie i w tym roku, ponieważ prognozy długoterminowe już przewidują przymrozki pod koniec pierwszej dekady października.

Znamy już prognozę pogody na październik 2023. A co z zimą? Więcej w artykule Ekspert mówi, kiedy spadnie śnieg. Będzie go więcej niż w poprzednich latach

Źródło: IMGW

Numeryczna🖥️ prognoza modelu średnioterminowego GFS z ciepłą wersją października. Większego ochłodzenia w dzisiejszej realizacji tego modelu nie widać.#IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/lbFRbyCqw4— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 28, 2023

Trzy tygodnie bardzo📈 ciepłej🌡️ jak na październik wersji jesieni🍁. Wg realizacji modelu nadal ma to być okres z ujemną📉 anomalią sumy opadu💧 atmosferycznego względem okresu z lat 1991 - 2020.#IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/JaGbPyyoRF— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 28, 2023

