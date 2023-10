Fala wielkiego gorąca uderzy niespodziewanie w październiku. Termometry oszaleją

Zobaczysz to dziś, punktualnie o 20:04. Nie możesz się spóźnić ani minuty!

We wtorek (3 października) uderzy w nas fala gorąca. Termometry oszaleją, możliwy rekord temperatury

Po dość chłodnym weekendzie, z typowo jesienną pogodą, wydawało się, że na wysokie temperatury będziemy musieli poczekać aż do lata 2024. Tymczasem prognozy mówią o niespodziance i to już w ciągu najbliższych godzin. Temperatury w granicach 25-29 stopni cieszą nas latem. A co jeśli, takie wartości pokazują termometry... w październiku? Wtedy mówimy o rekordowych pomiarach. Wtorek (3 października) zapowiada się na najgorętszy dzień w tym miesiącu w dziejach pomiarów. Skąd taki nagły przypływ ciepła po chłodnym weekendzie? Nad Polskę napłynie powietrze z dalekiego południa. "Zagrożony" jest rekord temperatury, jaki padł 4 października 1996 r. w miejscowości Trzebiechów (woj. lubuskie). Tego dnia termometry pokazał aż 28,9 stopnia. Ponad 28 stopni tego dnia było także m.in. w Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy czy Gorzowie Wielkopolskim. Takie temperatury w październiku widzimy raz na kilkadziesiąt lat.

Lato w październiku? Możliwe nawet 29 stopni

Najbliższa szansa na pobicie tego rekordu we wtorek (3 października). Prognozy na ten dzień mówią o temperaturze w granicach 25-29 stopni Celsjusza niemal w całym kraju. - Zdecydowanie najgoręcej będzie na zachodzie i w centrum kraju, zwłaszcza Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach, gdzie odnotujemy nawet do 28-29 stopni. Z wielkim prawdopodobieństwem może paść historyczny rekord temperatury dla października - czytamy w artykule na stronie twojapogoda.pl. Wygląda na to, że po najcieplejszym wrześniu w 242-letniej historii pomiarów, początek października 2023 również może zapisać się w pogodowych statystykach. Temperatura prognozowana na 3 października jest wyższa od normy o ponad 12 stopni.

Jaka pogoda na początku października? Prognoza IMGW

Wysokimi temperaturami w październiku będziemy jednak cieszyć się krótko, ponieważ prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na początek października mówią o szybkim ochłodzeniu i opadach deszczu, a także o silnym wietrze, potęgującym uczucie chłodu. - Od środy stopniowo coraz chłodniej, będzie więcej opadów, ale nadal głównie w północnej Polsce. Na niebie sporo chmur i dni nie będą już tak słoneczne, jak ostatnio - czytamy w prognozie IMGW.

