Deszcz i wichury do 90 km/h, ale pomiar na termometrze może szokować

Deszcz i wichury do 90 km/h. Eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 3.10.2023]

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że we wtorek (3 października 2023) w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu na Pomorzu duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu.

Będzie ciepło - termometry wskażą nawet 27°C! Pojawią się jednak silne porywy wiatru.

- Temperatura maksymalna od 23°C do 27°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z wtorku na środę (3.10.2023/4.10.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z wtorku na środę (3.10.2023/4.10.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Z zachodu na wschód postępujące przelotne opady deszczu, a na Pomorzu możliwe także burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm, a na północy do 15 mm. Temperatura minimalna od 11°C na zachodzie do 16°C na wschodzie, w obszarach podgórskich 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, miejscami do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy do 90 km/h.

Burza wyrzuciła wiewiórcze dziecko z dziupli Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.