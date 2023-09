Czym jest zorza polarna?

Zorza polarna powstaje za sprawą fali wiatru słonecznego. Występuje w różnych barwach: niebieskiej, zielonej, żółtej i czerwonej, a także białej. Kolor zorzy polarnej jest skutkiem różnej intensywności linii emisyjnych. Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora borealis, natomiast południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora australis.

Zorza polarna jest zjawiskiem świetlnym charakterystycznym dla terenów położonych za kołami podbiegunowymi. Są jednak wyjątki. Zorzę polarną można również zobaczyć w nieco niższych szerokościach geograficznych, w tym również w Polsce. W sprzyjających warunkach jest to możliwe nawet w krajach śródziemnomorskich, jednak w tej części świata to zjawisko występuje niezwykle rzadko.

Spektakularna zorza polarna pojawi się nad Polską

Jak donoszą eksperci, Słońce właśnie zbliża się do szczytu swojej aktywności, co może sprawić, że w najbliższych miesiącach zorza polarna będzie widziana zdecydowanie częściej i będzie bardziej widoczna. Zdaniem wielu naukowców, może to być najbardziej spektakularna zorza polarna nad Polską na przestrzeni ostatnich lat, a nawet dziesięcioleci. Jak informują naukowcy, zwiększona aktywność Słońca, a co za tym idzie - większa szansa na pojawianie się zorzy polarnej może trwać nawet przez najbliższe półtora roku.

Kiedy można zobaczyć zorzę polarną?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Niestety zorzy polarnej nie da się przewidzieć z dłuższym wyprzedzeniem. Zazwyczaj informacje o jej ewentualnym wystąpieniu pojawiają się dosłownie na kilka godzin przed zjawiskiem. Dlatego warto na bieżąco śledzić profile na portalach społecznościowych, które poświęcone są zjawiskom astronomicznym. Gdy tylko pojawi się zapowiedź zorzy polarnej, trzeba przygotować się na bezsenną noc, spakować termos z gorącą kawą, ciepło się ubrać i zabrać ze sobą ciepły koc, by jak najbardziej uniknąć nocnego chłodu.

Jak obserwować zorzę polarną?

Zorzę polarną, podobnie jak inne zjawiska astronomiczne, najlepiej obserwować w miejscach, w których występuje małe zanieczyszczenie światłem, czyli z dala od terenów zurbanizowanych, m.in. dużych miast, terenów przemysłowych. Dobrym miejscem do obserwacji zorzy polarnej są nadmorskie plaże. W znalezieniu odpowiedniego miejsca bardzo pomocna może okazać mapa natężenia światła.

Podobnie jak w przypadku zjawisk astronomicznych jak np. roje meteorytów, w obserwacji zorzy polarnej bardzo istotna jest pogoda. Niebo powinno być bezchmurne. Przed rozpoczęciem obserwacji warto więc sprawdzać bieżące prognozy pogody.