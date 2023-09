Gwałtowna zmiana pogody w weekend. Front przyniesie chłód, deszcz i silny wiatr

Niż Agnes wpłynie na pogodę w weekend

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na niż Agnes, który mocno wpłynie na pogodę w Polsce w ten weekend. - Od północy i północnego zachodu będzie nadchodził nad Polskę niż Agnes. W sobotę będzie chłodniej i pochmurno, w niedzielę więcej słońca - powiedział Walijewski i dodał, że w weekend czeka nas zmiana pogody.

Załamanie pogody najpierw odczują mieszkańcy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. - I już w piątek w tych rejonach zobaczymy zaledwie 20 stopni na termometrach. W pozostałej części kraju jeszcze słonecznie z temperaturą nawet 26- 27 stopni, więc cieplutko - to wpływ wyżu Rosie - wyjaśnił rzecznik IMGW i dodał, że w nocy z piątku na sobotę (29/30 września) niż Agnes będzie wkraczał na obszar naszego kraju. - Pojawi się więcej zachmurzenia i deszczu. Natomiast w związku z tym, że będą chmury to nie będzie się tak wychładzało. Tam gdzie wyż, czyli Polska południowa i południowo-wschodnia, tam wypromieniuje się i na termometrach od 9 do 11 stopni a tam gdzie ten front będzie wkraczał od 13 do 16 stopni - podkreślił Grzegorz Walijewski i wyjaśnił, że na Pomorzu może silnie wiać.

W sobotę (30 września) możliwy sztorm na Bałtyku. "8 w skali Beauforta"

W sobotę (30 września) front oddziaływać będzie na całe Pomorze od Koszalina po Hel przez Gdańsk. - Później ta strefa przeniesie się na Wielkopolskę przez mazowieckie, łódzkie aż po dolnośląskie. I właściwe w godzinach popołudniowych wejdzie na wschód czyli podlaskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie - wylicza rzecznik IMGW. Ostatniego dnia września na Bałtyku możliwy będzie sztorm. - Wiatr będzie północno-zachodni, więc te fale będą się obijały o brzeg. Nie będzie to jakiś silny sztorm, ale może się pojawić 8 w skali Beauforta - powiedział Walijewski.

Ochłodzenie w niedzielę (1 października). Po weekendzie dużo zmian w pogodzie

Niedziela (1 października) ma być najprzyjemniejszym dniem weekendu. Deszcz osłabnie. - W zachodniej, północnej i centralnej części kraju to właściwie bez deszczu. Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich pojawią się delikatne opady - wyjaśnił rzecznik IMGW i dodał, że będzie dużo chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach maksymalnie zaledwie 17-19 stopni Celsjusza.

Po weekendzie pogoda nadal będzie bardzo zmienna i kapryśna. W środku tygodnia spodziewany jest wzrost temperatury nawet do 26 stopni Celsjusza, ale im bliżej kolejnego weekendu - tym chłodniej.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej