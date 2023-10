Fala zimna mknie do Polski. Zrobisz wielkie oczy, gdy spojrzysz na termometr

Burze i wichury to nie wszystko! Pogoda jak z koszmaru [Prognoza IMGW na 16.10.2023]

Srogi atak zimy w październiku. To już pewne! Temperatury blisko zera i śnieżyce to nie wszystko

Pogoda na drugą połowę października. Do kilku regionów przyjdzie zima

Połowa października w pogodzie to czas ochłodzenia i pożegnania z wysokimi temperaturami. Jeszcze w sobotę (14 października) w niektórych regionach Polski termometry pokazywały wartości powyżej 20 stopni Celsjusza. Wyborcza niedziela (15 października) była już znacznie chłodniejsza. Kiedy przyjdzie ocieplenie? Jeśli już należy spodziewać się dużych zmian w temperaturach to raczej w związku z falą zimna, które mknie do naszego kraju.

Do Polski spłynęło arktyczne powietrze. Najbliższe noce mogą upłynąć pod znakiem przymrozków, zaś w górach mróz może być całodobowy. Jak czytamy w artykule na stronie fanipogody.pl, "powszechne przymrozki będą występować przez większość czasu w tym tygodniu". - Będą jednak zdarzać się głównie w obszarach przejaśnień i rozpogodzeń, gdzie dochodzić ma do istotnego wypromieniowania ciepła w czasie długich październikowych nocy - informuje portal. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podają natomiast, że w piątek (20 października) "na północnym wschodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a temperatura maksymalna w tym rejonie będzie już niemal zimowa". Podobna pogoda utrzyma się przez cały weekend (21-22 października). Zimowa pogoda w październiku jest tym ciekawsza, że o ile Warmia, Mazury czy Podlasie będą zmagać się ze śniegiem i mrozem, tak w południowej Polsce temperatura podskoczy niemal do 20 stopni Celsjusza.

Październik zwykle jest czasem pierwszych od wielu miesięcy przymrozków. W drugiej połowie trwającego miesiąca przymrozki mają występować często. W górach mróz ma być całodobowy i trwać po kilka dni z rzędu. - Niewykluczone, że w czasie silnego wychładzania gruntu temperatura minimalna na wysokości 5 cm nad powierzchnią czynną wyniesie -10°C/-4°C - wyjaśnia portal fanipogody.pl.

Wiemy, co z pogodą w drugiej połowie października. Chcesz znać prognozę na listopad? Więcej w artykule Bezlitosna pogoda długoterminowa na listopad. Będziemy trząść się z zimna. To nie wszystko

Źródło: fanipogody.pl / IMGW

Minionej nocy najzimniej było w Łodzi, gdzie temperatura minimalna powietrza wyniosła -2,4°C.Niemal w całym kraju zanotowano przygruntowe przymrozki.Najcieplej było na północy Polski, gdzie temperatura powietrza i temperatura przy gruncie wynosiła powyżej 0°C.#IMGW pic.twitter.com/eftawjOfRb— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 17, 2023

