Bezlitosna pogoda długoterminowa na listopad. Będziemy trząść się z zimna. To nie wszystko

Listopad zazwyczaj jest sygnałem, że do Polski wielkimi krokami zbliża się zima. Nic więc dziwnego, że w prognozach długoterminowych mamy coraz więcej zimowych akcentów. Pasjonat z serwisu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz przeanalizował modele, dotyczące jedenastego miesiąca roku. Co z nich wynika? Modele CMM IMGW wskazują na chłodny trend, choć na obszarze całej Polski średnia miesięczna temperatura powietrza ma znajdować się w zakresie normy wieloletniej. To nie brzmi jakoś szczególnie źle, ale nie oznacza bynajmniej, że nie powinniśmy być gotowi na mroźne dni.

Pogoda długoterminowa na listopad 2023. Całodobowe mrozy i śnieżyce

Redaktor serwisu fanipogody.pl przeanalizował specjalistyczne modele ECMWF i CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych. - Okresami może zapanować zima termiczna. Głównie w drugiej części miesiąca. Co więcej przymrozki w ostatnim miesiącu meteorologicznej jesieni mogą częstsze niż w październiku, a nawet możliwy jest mróz i to dwucyfrowy - wynika z prognozy długoterminowej na listopad.

Problemem w listopadzie mogą być również zgniłe wyże, przynoszące ze sobą nieprzyjemne chmury, mgły i zamglenia. Eksperci spodziewają się też konkretniejszych opadów śniegu, których będzie więcej niż w październiku. Zima nie opanuje naszego kraju, ale musimy być przygotowani na "strzały zimna". Warto dodać, że prognozy długoterminowe powinny nam dać jedynie ogólny zarys tego, co może się zdarzyć w najbliższych tygodniach. Doniesienia meteorologów będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.