Taka będzie zima 2023/24 w Polsce. Eksperci zabrali głos. "Powyżej normy"

Jaka pogoda czeka nas zimą 2023/24? Jedni chcieliby stosunkowo ciepłych dni, a inni marzą o białym puchu i mrozie. Eksperymentalna prognoza temperatur i opadów przygotowana przez Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) daje sporo do myślenia.

Jaka będzie zima 2023/24 w Polsce?

Z przygotowanej przez ekspertów prognozy wynika, że średnia miesięczna temperatura w grudniu będzie kształtować się "w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". Zupełnie inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o opady.

- Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej - czytamy na stronie IMGW.

Ze styczniem 2024 będzie natomiast nieco inaczej - zarówno temperatura, jak i suma opadów zapowiada się powyżej normy.

- W całym kraju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - podają eksperci IMGW.

Z kolei luty 2024 według prognoz przyniesie temperaturę mieszczącą się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, ale opady powyżej normy.

- W całym kraju miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej - czytamy.

Prognoza na zimę. Co znaczy "powyżej normy"?

Co oznacza sformułowanie "powyżej normy"? Jak tłumaczą synoptycy IMGW, oznacza to, że " prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020". Jak zaznaczają eksperci, prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy.

