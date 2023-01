To był polski rekord zimna! –41 stopni na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Wichury do 120 km/h, deszcz ze śniegiem i jeszcze to! Synoptycy biją na alarm [Prognoza IMGW na 9.01.2023]

Polski rekord zimna. W Siedlcach mróz jak na Syberii

Kiedy mówimy o "polskim biegunie zimna", myślimy często o północno-wschodniej części Polski i Suwałkach. Historia mówi jednak coś innego. Według statystyk najniższą temperaturę w Polsce odnotowano w Siedlcach na Mazowszu. Wbrew pozorom nie miało to miejsca podczas legendarnej "zimy stulecia", ale 11 stycznia 1940 roku. Termometry pokazały wówczas w Siedlcach –41,0 °C! Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo esktremalne warunki panowały wtedy w Siedlcach. Dla porównania, w środę, 11 stycznia 2023 r. w Siedlcach mamy 3 stopnie... powyżej zera. Siedlecki rekord ze stycznia 1940 r. już na samą myśl mogą "zmrozić", więc przypomnijmy, że polskim rekordem ciepła jest 40,2 °C. 29 lipca 1921 r. tyle właśnie pokazały termometry w Prószkowie w województwie opolskim. Na podobne temperatury będziemy musieli jednak poczekać do lata. Patrząc na to, jak bardzo upalne było lato 2022, wydaje się, że pobicie rekordu ciepła w Polsce jest dużo bliższe niż w przypadku rekordu zimna. Poniżej prezentujemy listę najniższych pomiarów w Polsce w historii pomiarów. Warto zwrócić uwagę na 10 lutego 1929 r. Tego dnia w wielu polskich miejscowościach temperatury przypominały to, co dzieje się np. na Syberii.

–41,0 °C Siedlce (mazowieckie), 11 stycznia 1940 r.

–40,6 °C Żywiec (śląskie), 10 lutego 1929 r.

–40,4 °C Olkusz (małopolskie), 10 lutego 1929 r.

–40,4 °C Poronin (małopolskie), 10 lutego 1929 r.

–40,1 °C Sianki (podkarpackie), 10 lutego 1929 r.

–40,0 °C Dobrzechów (podkarpackie), 30 grudnia 1875 r.

–39,7 °C Ustroń (śląskie), 10 lutego 1929 r.

–39,4 °C Libusza (małopolskie), 10 lutego 1929 r.

–39,3 °C Sanok (podkarpackie), 28 lutego 1963 r.

–39,2 °C Maniowy (małopolskie), 2 stycznia 1888 r.

–38,9 °C Puścizna Rękowiańska (małopolskie), 8 stycznia 2017 r.

–38,7 °C Białowieża (podlaskie), 11 stycznia 1950 r.

–38,6 °C Lubaczów (podkarpackie), 28 lutego 1963 r.

–38,6 °C Stara Wieś (podkarpackie), 30 grudnia 1875

–38,5 °C Szczawnica (małopolskie), 2 stycznia 1888

