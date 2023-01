i Autor: Aliya_99/cc0/Pixabay.com Niż znad Atlantyku i wyż ze wschodu Europy walczą o pogodowy prymat w Polsce

Dobre i złe wieści

Pogodowe starcie wyżu z niżem. Co oznacza dla Polski? Prognoza nie pozostawia wątpliwości

Niż znad Atlantyku i wyż ze wschodu Europy walczą o pogodowy prymat w Polsce. Na aurę w naszym kraju większy wpływ ma raz jeden, a raz drugi ośrodek baryczny. Według najnowszych prognoz to właśnie niż zyskuje teraz przewagę, dzięki czemu najbliższe dni mają upłynąć pod hasłem wysokich, jak na tę porę roku, temperatur. To nie wszystko, co może przynieść.