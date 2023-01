Mróz, deszcz i śnieg, wichury do 70 km/h i stanie się jeszcze to! Niepokojące prognozy na Trzech Króli [Prognoza IMGW na 6.01.2022]

W niedzielę (8 stycznia 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa Wschodnia jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy niż znad Atlantyku. Polska znajduje się na skraju tego niżu. W drugiej połowie dnia do krańców zachodnich kraju zbliżać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Co to oznacza w kontekście pogody na poniedziałek? Niestety nie mamy zbyt wielu dobrych wieści. W województwie podkarpackim do poniedziałku, do godziny 10:00 - 12:00 (w zależności od powiatu) obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. To nie wszystko!

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 9 stycznia?

Według synoptyków IMGW, w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, choć miejscami odnotujemy większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na krańcu północno-wschodnim również deszcz ze śniegiem. Miejscami na południu kraju suma opadów deszczu do 15 mm. Wysoko w górach opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do: 5 cm w Sudetach, 15 cm w Tatrach. Na Podlasiu, do 7:30 obowiązuje żółty alert przed opadami marznącymi. Możliwe są aktualizacje.

- Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie podgórskim Karpat miejscami dość silny i w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych, wieczorem od zachodu skręcający na zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 65 km/h - podaje IMGW w prognozie na 9 stycznia. Silny wiatr obniży rzecz jasna temperaturę odczuwalną.

Temperatura 9.01.2023. Prognoza pogody

Jeśli chodzi o lepsze wieści to mrozy nie powinny nam dokuczać. Zdaniem ekspertów Instytutu, w ciągu dnia nie ma szans na temperatury poniżej zera. - Temperatura maksymalna od 4°C do 9°C, chłodniej tylko na północnym wschodzie około 2 stopni Celsjusza - czytamy w prognozie. Mieszkańcy Krakowa, Rzeszowa, Katowic, Lublina i okolic mogą liczyć nawet na dwucyfrowe wartości na plusie. Tam nie będą potrzebne najcieplejsze płaszcze.

Pogoda na jutro IMGW. Noc z poniedziałku na wtorek 9/10 stycznia 2023

IMGW podaje, że w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże i całkowite, tylko miejscami na zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich również deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami na południowym wschodzie suma opadów deszczu do 15 mm. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, chłodniej miejscami w obszarach podgórskich od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni od zachodu kraju skręcający na zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Prognozy będziemy regularnie odświeżać w naszym serwisie.

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato